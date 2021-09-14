Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 14 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 14 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF 14 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 14 Eylül dokunulmazlık oyunu pilav yemekleri menüsü:

- Arpa şehriyeli pilav

- Domatesli pilav

- Patlıcanlı pilav

- Meyhane pilavı

- Mantarlı kaşarlı pilav

- Ciğerli iç pilav

- Özbek pilav

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Hamza

Tunahan

Şükrü

Burcu

Mustafa

Hasan

Safanur

Emre

14 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Maritozzo Salato yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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- Tunahan

- Safanur

- Hasan

KAZANAN İSİM : HASAN

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Hasan oldu. Hasan 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek.

1. eleme adayı : Burcu

2. eleme adayı : -

Eleme adayları birazdan belli olacak.

İlk eleme adayı Burcu oldu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.

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