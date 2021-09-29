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Mastercard Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürü Yiğit Çağlayan Getir'e transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mastercard Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürü Yiğit Çağlayan Getir'e transfer oldu

Getir'in finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin CEO'su bankacılık ve ödeme sistemleri sektörünün deneyimli ismi Yiğit Çağlayan olacak.

Getir'in finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin Ceo'su bankacılık ve ödeme sistemleri sektörünün deneyimli ismi Yiğit Çağlayan olacak.

Türkiye'de ve dünyada büyümesini hızla sürdüren Getir'in finansal alanda da müşterilerine hizmet vermek amacıyla kuracağı yeni şirketinin CEO'su Yiğit Çağlayan olacak. Çağlayan, Getir kullanıcılarının finansal araçlara daha kolay erişiminin sağlanması konusunda şirketin stratejisini belirleyip hayata geçirilmesine 1 Ekim'den itibaren liderlik edecek.

Verilen bilgiye göre, daha önce HSBC Türkiye ve İngiltere genel merkezlerinde bireysel bankacılık alanında 15 yıl çalışan Çağlayan, ardından Mastercard'da 10 yıl boyunca satış ve dijital ürünler konusunda görev aldı. Son olarak Mastercard'ın Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürlüğünü üstlenen Çağlayan, Mastercard'ı sorumlu olduğu ülkelerde liderliğe taşırken Masterpass gibi dijital ürünleri Türkiye'de kurarak diğer ülkelere ihraç etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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