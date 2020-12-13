MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesini ziyaret etti. Aslay, mahallede sona yaklaşılan üstyapı çalışmaları ile faaliyete alınan atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Aslay, "Kavaklıdere mahallemize kazandırdığımız alt, üstyapı çalışmaları ve atıksu arıtma tesisi noktasında 25 Milyon liralık bir yatırım yaptık. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen yerleşim yerlerinden biri olan Kavaklıdere Mahallesini MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde Aslay'a, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve çevre mahalle muhtarları eşlik etti.

92 kilometre içme suyu hattı ve 340 bin metrekare üstyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallede ilk olarak 92 kilometre içme suyu hattını yeniledi. Daha sağlıklı bir içme suyu için de 2 adet 800 ve 400 tonluk içme suyu deposu inşa edildi. Altyapı çalışmaları yapılan yerleşim yerlerini üstyapısını da yenileyen MASKİ, mahallede yürüttüğü 250 bin metrekarelik işte de sona yaklaştı. Genel Müdür Aslay ve beraberindeki heyet, çalışmaların devam ettiği noktada temsili olarak taş döşedi. Çalışmalar tamamlandığında mahalle altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Sağlıklı bir çevre için Kavaklıdere AAT inşa edildi

Kavaklıdere'de daha sağlıklı bir çevre için 4 milyon TL bedel ile modern bir atıksu arıtma tesisi inşa edildi. Günlük 500 metreküp atıksu arıtımı yapılan tesiste de incelemelerde bulunan Aslay, yapılan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

"Daha yaşanılabilir bir Alaşehir"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile Kavaklıdere mahallemize kazandırdığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Atıksu Arıtma Tesisi için 25 milyon Liralık bir yatırım yaptık. Daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

"Cengiz Başkan, hizmette siyasetin olmadığını gösterdi"

Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, "Cengiz Başkan hizmette siyasetin olmadığını gösterdi. Manisa'da hizmeti en çok alan ilçelerinden biri kesinlikle Alaşehir'dir. Yol çalışmaları ile altyapı ve üstyapıda yapılan hizmetler ile hizmetin siyasetinin olmadığını bize gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e oy veren de, vermeyen de aynı kalitede hizmeti görmüştür. Bu çalışmalar için emek veren ve bu ilçeye hizmet etmeyi kendilerine görev bilmiş herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kavaklıdere'ye büyük yatırım yapıldı

Alaşehir Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Erdal ise, "Kavaklıdere'de yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Kavaklıdere mahallemizde yapılması gereken yatırımların nerdeyse hepsi tamamlandı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı