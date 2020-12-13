MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım

13.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:34
MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesini ziyaret etti. Aslay, mahallede sona yaklaşılan üstyapı çalışmaları ile faaliyete alınan atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Aslay, "Kavaklıdere mahallemize kazandırdığımız alt, üstyapı çalışmaları ve atıksu arıtma tesisi noktasında 25 Milyon liralık bir yatırım yaptık. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen yerleşim yerlerinden biri olan Kavaklıdere Mahallesini MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde Aslay'a, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve çevre mahalle muhtarları eşlik etti.

92 kilometre içme suyu hattı ve 340 bin metrekare üstyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallede ilk olarak 92 kilometre içme suyu hattını yeniledi. Daha sağlıklı bir içme suyu için de 2 adet 800 ve 400 tonluk içme suyu deposu inşa edildi. Altyapı çalışmaları yapılan yerleşim yerlerini üstyapısını da yenileyen MASKİ, mahallede yürüttüğü 250 bin metrekarelik işte de sona yaklaştı. Genel Müdür Aslay ve beraberindeki heyet, çalışmaların devam ettiği noktada temsili olarak taş döşedi. Çalışmalar tamamlandığında mahalle altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Sağlıklı bir çevre için Kavaklıdere AAT inşa edildi

Kavaklıdere'de daha sağlıklı bir çevre için 4 milyon TL bedel ile modern bir atıksu arıtma tesisi inşa edildi. Günlük 500 metreküp atıksu arıtımı yapılan tesiste de incelemelerde bulunan Aslay, yapılan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

"Daha yaşanılabilir bir Alaşehir"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile Kavaklıdere mahallemize kazandırdığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Atıksu Arıtma Tesisi için 25 milyon Liralık bir yatırım yaptık. Daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

"Cengiz Başkan, hizmette siyasetin olmadığını gösterdi"

Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, "Cengiz Başkan hizmette siyasetin olmadığını gösterdi. Manisa'da hizmeti en çok alan ilçelerinden biri kesinlikle Alaşehir'dir. Yol çalışmaları ile altyapı ve üstyapıda yapılan hizmetler ile hizmetin siyasetinin olmadığını bize gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e oy veren de, vermeyen de aynı kalitede hizmeti görmüştür. Bu çalışmalar için emek veren ve bu ilçeye hizmet etmeyi kendilerine görev bilmiş herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kavaklıdere'ye büyük yatırım yapıldı

Alaşehir Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Erdal ise, "Kavaklıdere'de yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Kavaklıdere mahallemizde yapılması gereken yatırımların nerdeyse hepsi tamamlandı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım
MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım
MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım
MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım
MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
MASKİ'den yapılandırma çağrısı
MASKİ'den yapılandırma çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Adem Ljajic Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MASKİ'den Kavaklıdere'ye 25 milyon liralık yatırım - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 09:35:38. #1.15#
title