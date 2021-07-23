MASKİ bir yandan dereleri temizliyor bir yandan mahallelere içme suyu sağlıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ederken bir yandan da mahallelerin içme suyu sıkıntısını gideriyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ederken bir yandan da mahallelerin içme suyu sıkıntısını gideriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Keli mahallesinden geçen Çakallar deresinde bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlarken, Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesinde açtığı yeni sondaj kuyusuna pompa montajı gerçekleştirdi. Mevcut terfi hattına bağlantısı yapılan sondaj kuyusu sayesinde mahalledeki su sıkıntısına son verildi.

Çakallar Deresinde bir kilometrelik temizlik tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli merkezde Keli Mahallesinden geçen Çakallar Deresinde bir kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmayla birlikte yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riskine karşı önlem alındı.

Dere akışı daha sağlıklı bir hal aldı

Mahalle Muhtarı Alim Teker, derenin üst kısımlarından yağmur sularıyla birlikte gelen birikintilerin mahallesinde biriktiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, Çakallar deresinde yağmur sularının getirdiği birikintileri temizledi. Yapılan bu çalışmayla birlikte Çakallar deresindeki su akışı daha sağlıklı bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKİ, İsmetiye'nin içme suyu sıkıntısını giderdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. 178 metre derinlikte suya ulaşılan ve saniyede 7 litre verime sahip olan sondaja Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde pompa montajı da yapıldı. Mevcut terfi hattına bağlantısı yapılan sondaj ile mahallede özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı giderilmiş oldu.

Yeni sondajın suyu hanelere ulaştı

Mahalle Muhtarı Selim Şahin Yaman, yaz aylarında su ihtiyacının artmasından dolayı birkaç yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizdeki bu sorunu gidermek için yeni bir sondaj kuyusu açtı. Pompa montajımız da tamamlanarak mevcut terfi hattımıza bağlantısı yapıldı. Hanelerimize artık yeterli miktarda içme suyu ulaşıyor. Yapılan bu güzel hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı