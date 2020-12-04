Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu
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Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu

04.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:18

Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık yaptığı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı Bursa'da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncunun PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştığı anlar,...

Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu

Sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki kişi PTT'den 8 bin liralık yaptığı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncunun PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesindeki çocuk parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. PTT çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı soygun anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilen siyah giyimli 2 kişi, ellerindeki silahları bankonun arkasındaki kişileri doğrultarak içeri girdi. Bankonun arkasındaki PTT çalışanlarına tabancaları doğrultan 2 kişi, kasadaki parayı aldıktan sonra koşarak gözden kayboldu.

Olayın hemen ardından çok sayıda polis ekibi PTT şubesine sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu
Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu
Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu
Maskeli soyguncular PTT'yi böyle soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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