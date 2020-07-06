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"Maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 986'lık rekor artış yakaladık"

Türkiye'nin yılın ilk yarısında yüzde 986'lık artış ile 144,7 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdiğini bildiren Mustafa Gültepe, "Biz bu ihracatı ticari değerinden öteye sektörümüzün zor günde ırk, dil, din ayrımı gözetmeden...

06.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:24

Türkiye'nin yılın ilk yarısında yüzde 986'lık artış ile 144,7 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdiğini bildiren Mustafa Gültepe, "Biz bu ihracatı ticari değerinden öteye sektörümüzün zor günde ırk, dil, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığa sunduğu bir katkı olarak değerlendiriyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye tüm dünyada salgının damga vurduğu 2020'nin ilk yarısında 573 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske ile koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi. Zorlu süreçte ülke ekonomisi için stratejik önemini bir kez daha kanıtlayan Türk hazır giyim endüstrisi, hem yurt içindeki ihtiyacı karşıladı hem de salgınla mücadele eden onlarca ülkenin imdadına yetişti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, daha önce benzeri görülmeyen salgın nedeniyle tüm dünyada maske ve koruyucu giysilere yoğun bir talep oluştuğunu hatırlattı.

Türk hazır giyim endüstrisinin talebi karşılamak için üretim bantlarında hızla gerekli değişimi yaptığını belirten Gültepe şöyle devam etti: "Bıçak gibi kesilen siparişler nedeniyle firmalarımız nisan ve mayıs aylarında kapasitelerini en aza düşürdü. Bazı firmalarımız geçici olarak üretimlerini durdurdu. İşte tam bu süreçte artan maske ve koruyucu giysi talebini karşılayarak hem salgınla mücadeleye katkı sunmak hem de istihdamı korumak için birçok firmamız bu alana yöneldi. Bu tesislerimizde öncelikle ülkemizin ihtiyacını karşıladık. Bu ürünlerin büyük bölümünü devletimize hibe ettik.

Sektörümüz salgınla mücadele eden ülkelerin de imdadına yetişti. İlk 6 ayda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik. Bir anlamda salgına karşı tüm dünyada insanlar için koruma kalkanı oluşturduk. Biz bu ihracatı ticari değerinden öteye Türk hazır giyim endüstrisinin zor günde ırk, dil, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığa sunduğu bir katkı olarak değerlendiriyor ve gurur duyuyoruz."

Gültepe, maske ve koruyucu giysilerin ihraç edilmeden önce İHKİB'in iştiraki olan EKOTEKS Laboratuvarı'nda testten geçirildiğinin de altını çizdi. Sektörün erken davranmasına rağmen bürokratik nedenlerle kumaş maske ihracatına geç başlandığını hatırlatan Gültepe, "Eğer daha hızlı hareket edebilseydik bugün dünyada çok daha fazla insana maske ulaştırabilir, 6 aylık ihracatta 1 milyar doları yakalayabilirdik." diye konuştu.

Gültepe, koruyucu giysi ve maske ihracatının, hazır giyim ihracatı içindeki payının da yüzde 8,2'ye ulaştığının altını çizdi.

"Hazirandaki yüzde 25'lik artış sektöre moral oldu"

Türk hazır giyim endüstrisinin 6 aylık genel ihracat performansını da değerlendiren Gültepe, üç aylık dramatik düşüşün ardından Haziran'da gelen yüzde 25'lik ihracat artışının sektör için büyük moral olduğunu söyledi.

Haziran ayındaki yüzde 25'lik artışa rağmen sektörün 6 aylık ihracatının yüzde 19,8 daraldığını bildiren Gültepe, şunları söyledi: "2019'un ilk yarısında 8,7 milyar dolar olan ihracatımız salgın nedeniyle bu yıl 7 milyar dolarda kaldı. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler gelecekle ilgili iyimserliğimizi arttırıyor. Öncelikle en büyük pazarımız konumundaki AB'de bir canlanma var. Avrupa merkezli hazır giyim markaları depolarımızda bekleyen siparişlerini çekiyorlar. Ayrıca yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Fabrikalarımızın yüzde 85'i yeniden üretime döndü. Almanya'ya ihracatımız Haziran'da geçen yıla oranla yüzde 32,3'lük artış kaydetti. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD'ye ihracatımızda ise yüzde 213'lük artış yakaladık. Eğer yeni bir salgın dalgası ile karşılaşmazsak özellikle Eylül'den sonra hızla toparlanabiliriz. Ancak son çeyrekteki toparlanma yılı kurtarmaya ne yazık ki yetmeyecek. 2020'yi yüzde 15 – 20 daralmayla kapatacağımızı tahmin ediyoruz."

"Kısa çalışma ödeneği eylül sonuna kadar devam etmeli"

Gültepe, Türk hazır giyim endüstrisinin şubat 2020'de 592 binle yeni bir istihdam rekoruna imza attığını hatırlatarak, salgınla birlikte mart ayında istihdamda 25 bin kayıp yaşandığını bu kaybın çok daha büyümemesi için Kısa Çalışma Ödeneği'nin en az eylül sonuna kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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