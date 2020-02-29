Masa tenisinde dereceye girenler ödüllendirildi

29.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:01

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında 35 yaş üstü düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.



Fatsa 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar kıyasıya geçti. Yarışmalarda rakiplerini yenerek dereceye giren Barış Doğan birinci, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ikinci ve Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin üçüncü oldu.



Turnuvaya 40 sporcunun katıldığını belirten Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında ilçede anlamlı bir turnuva düzenledik. İlçe Kaymakamımız da bu turnuvaya katılarak bizlere destek verdi. İnternet üzerinden turnuvaya katılım başvurusu oldu. Amacına uygun güzel bir turnuva oldu. Katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.



Yarışmada dereceye girenlere Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ödüllerini takdim ederken program fotoğraf çekilmesi ile son buldu. - ORDU

Kaynak: İHA