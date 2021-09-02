Masa tenisi zafer kupası müsabakaları tamamlandı
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Masa tenisi zafer kupası müsabakaları tamamlandı

Masa tenisi zafer kupası müsabakaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "30 Ağustos Masa Tenisi Zafer Kupası" müsabakaları tamamlandı ve dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "30 Ağustos Masa Tenisi Zafer Kupası" müsabakaları tamamlandı ve dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinliğe 15 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakaların ilk gününde grup maçları, ikinci gününde ise eleme maçları oynandı. Büyük çekişmeye ve renkli görüntülere sahne olan müsabakaların finalinde Mukadder Altıntaş ve Fırat Öz isimli sporcular karşı karşıya geldi. Beş sete uzayan final karşılaşmasını Altıntaş kazandı. ASÜ Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ve diğer katılımcılar, sporculara madalya ve belgelerini takdim etti.

30 Ağustos Masa Tenisi Zafer Kupası'nın birincisi Mukadder Altıntaş, ikincisi Fırat Öz, üçüncüsü Yaşar Kılıçlı, dördüncüsü ise Mustafa Ateş oldu. - AKSARAY

Masa tenisi zafer kupası müsabakaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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