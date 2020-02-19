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Martin Braithwaite 7 Dakikada Turu Getirdi

Leganes'in Danimarkalı forveti Martin Braithwaite, 2019-20 sezonunda Kral Kupası 2. Turu'nda konuk olduğu Real Murcia deplasmanında oyuna ikinci yarıda dahil oldu ve sadece yedi dakikada iki gol kaydederek müthiş bir etki yarattı. Leganes karşılaşmayı 4-0 galip bitirerek bir üst tura yükseldi.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Leganes'in Danimarkalı forveti Martin Braithwaite, 2019-20 sezonunda Kral Kupası 2. Turu'nda konuk olduğu Real deplasmanında oyuna ikinci yarıda dahil oldu ve sadece yedi dakikada iki gol kaydederek müthiş bir etki yarattı. Leganes karşılaşmayı 4-0 galip bitirerek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Dugout

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