Martı ve karabatakların yiyecek mücadelesi

Limandan görünüm Martıların uçuşu Karabatakların gidişi Balıkçı kayıkları Martı ve karabatakların atılan balıkları ve ekmekleri alabilmek için birbirleriyle yarışması TRABZON - Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Trabzon'da, Karadeniz sahilinde...

Limandan görünüm

Martıların uçuşu

Karabatakların gidişi

Balıkçı kayıkları

Martı ve karabatakların atılan balıkları ve ekmekleri alabilmek için birbirleriyle yarışması TRABZON - Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Trabzon'da, Karadeniz sahilinde yiyecek arayışını sürdüren martılar ve karabataklar, kendilerine atılan balıkları ve ekmekleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu