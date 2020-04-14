Mart ayında spor dünyası en çok neleri konuştu? Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray , futbolcu Sörloth, teknik direktör Fatih Terim, yönetici ise Abdürrahim Albayrak olurken, hakemler kategorisinde Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin Mart ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, koronavirüs geçtiğimiz ayın spor gündemini de etkiledi. Dünya genelinde vaka sayısı giderek artan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covıd-19 salgını spor faaliyetlerini de durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa'da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi süresiz ertelenirken EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yazına ertelendi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCU SÖRLOTH OLDU

Galatasaray Mart ayında 74 bin 98 habere konu olarak, medyada en çok yer alan takım oldu. Galatasaray'ı ikinci sırada 58 bin 11 haber ile Fenerbahçe, üçüncü sırada ise 55 bin 978 haber ile Beşiktaş takip etti. Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, Mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Mart ayında 13 bin 217 habere konu olan Abdürrahim Albayrak, ay boyunca en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Albayrak'ı sırası ile takip eden isimler ise 7 bin 702 haber ile Nihat Özdemir ve 5 bin 900 haber ile Ali Koç oldu. Abdürrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'de twitter üzerinden yaptığı açıklamada covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirtti. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan teknik adam 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal takip etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kovid-19 hakkında "Bu seferki rakibimiz çok tehlikeli" açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısında bulundu. Cüneyt Çakır ay boyunca medyada yer aldığı 37 bin 660 haber ile kendi kategorisinde Mart ayını birinci tamamladı. Çakır'ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 2 bin 318 haber ile Ali Palabıyık ve 2 bin 184 haber ile Mete Kalkavan takip etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA