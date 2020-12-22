Marsilya'ya transfer olan Nagatomo'ya Fransız gazeteciden sert eleştiri
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Marsilya'ya transfer olan Nagatomo'ya Fransız gazeteciden sert eleştiri

22.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:06

Galatasaray'ın ardından sözleşmesi elindeyken Marsilya ile anlaşan Yuto Nagatomo'ya Fransız gazeteci Leblois'ten sert eleştiri geldi.

Galatasaray tarafından serbest bırakıldıktan sonra Marsilya'ya transfer olan Yuto Nagatomo'nun Fransız ekibindeki performansı tartışma konusu oldu.

Performansında düşüş olduğu eleştirilerinin gölgesinde takımını en zayıf halkası olarak gösterlen Japon savunmacı Nagatomo için La Provence'dan gazeteci Jean-Claude Leblois yaptığı değerlendirmede bulundu. Leblois'e göre rakiplerin onun oynadığı bölgeler avantaj olarak gördüğü iddia edildi.

"ORTA SAHAYI GEÇTİĞİNİ GÖRMEK MUCİZE"

Leblois değerlendirmesinde, "Nagatomo çok risk alarak oynuyor. Orta sahayı geçtiğini görmek bir mucize. Ayrıca defanstayken rakip takımlar onun oynadığı bölgelerden hücum etme konusunda özel çaba gösteriyor ve başarılı oluyorlar. Reims maçı bir istisna değildi. Karşısında oynayan Cafaro resmen bir kaç kez başını döndürdü" ifadelerini kullandı.

Marsilya formasıyla bu sezon çıktığı 7 maçın 5'inde ilk 11'de forma giyen Nagatomo, şu ana kadar herhangi bir gole katkı sağlayamadı.

Marsilya'ya transfer olan Nagatomo'ya Fransız gazeteciden sert eleştiri
Haber Yorumları (1)
DOĞRU: Türkiye liginde futbol kalitesi yerlerde olduğu için orada eleştirilmesi normal, zaten vasat bir futbolcuydu aman aman birşeyini görmedik.
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