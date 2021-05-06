Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'de forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'ya eski kulübü Marsilya talip oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Brezilyalı yıldız için Lyon ve bazı Çin kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana çalıştığı bütün hocaların ilk 11'de görev verdiği Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu döneminde yedek kulübesine hapsoldu. Taraftarlar tarafından takımda en sevilen futbolculardan olan Brezilyalı orta saha sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Sabah'ın haberine göre; daha önce Lyon ve bazı Çin kulüplerinin listesine giren Brezilyalı yıldıza eski kulübü Marsilya da talip oldu. Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Gustavo için yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.