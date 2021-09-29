Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder - Haberler
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Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder

AA / Murat Babürşah - Haberler | Güncel

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Galatasaray'la oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Galatasaray'la oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder

Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder

Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder

Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder
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Haber: Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Cengiz Ünder - Haberler
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