Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak . Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak olan mücadele 30 Eylül Perşembe 19.45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

MARCAO FORMAYI KAPTI

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

İŞTE İLK 11'LER

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

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