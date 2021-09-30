Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Haberler
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Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olan Galatasaray, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya gelecek. GS'nin maçı saat kaçta? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtları, Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler hakkında araştırılıyor. Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda? Marsilya - Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

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Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.

Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak olan mücadele 30 Eylül Perşembe 19.45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

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Haber: Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta? 30 Eylül Perşembe Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Haberler
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