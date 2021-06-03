Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor

Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Marshall, özel olarak hazırlanmış olan tır ile il merkezlerine uzak olan yerleşim birimlerine giderek, orada yaşayan ustaların MYK sınavına girmelerine destek oluyor.

Marshall, özel olarak hazırlanmış olan tır ile il merkezlerine uzak olan yerleşim birimlerine giderek, orada yaşayan ustaların MYK sınavına girmelerine destek oluyor. Şirketin, yurt genelinde yapacağı gezilerle boyacılık işiyle uğraşan tüm ustalara, geçerli ustalık belgesine sahip olma imkanı sunduğu belirtildi.

Türkiye'nin önde gelen boya markalarından biri olan Marshall, boya ustalarına destek sunmaya devam ettiğini duyurdu. Bugüne kadar 9 binden fazla kişiyi belgesine kavuşturan marka, her yıl düzenlendiği MYK sınavlarını yaygınlaştırmak için bu yıl da şehir merkezlerine uzak olan ustalara özel tırı ile ulaşarak, MYK sınavlarına girme imkanı sağlıyor.

Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, ustaların işini kolaylaştırmak için yenilikçi çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Marshall olarak MYK sınavlarına ulaşamayan ustalarımız için özel bir tır tasarladık. Tırımızı bu yıl da coğrafi açıdan şehir merkezine uzak olan bölgelerimizi ziyaret ederek oradaki ustalarımıza ulaşacak ve onlara MYK sınavlara katılma imkanı sunacaktır. Şirket olarak hem devlet hem de yerel mülki amirlerden gerekli onayları alarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, ustalarımızın hayatına değer katmayı amaçlıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, 2015 yılından bu yana ustalar için zorunlu tutulan MYK belgesi, ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda veriliyor ve kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı tanıyor. Mesleki ilerleme açısından son derece önemli bir belge olan MYK ustaların, gerek kamu gerekse özel kurumlarda çalışabilmesi için gerekli olması açısından önem arz ediyor. - İSTANBUL

Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
'Made in Türkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
"Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 09:22:33. #1.13#

title