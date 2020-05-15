Marouane Fellaini'nin Manchester United Kariyeri Manchester United'a yüklü bir miktarla transfer olan ve her zaman eleştirilerin odağında olan Marouane Fellaini, Kırmızı Şeytanlar'la inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Manchester United'ın kazandığı bir çok kupada önemli pay sahibi olan Fellaini, sonrasın Çin Süper Ligi'ne transfer oldu.

Manchester United'a yüklü bir miktarla transfer olan ve her zaman eleştirilerin odağında olan Marouane Fellaini, Kırmızı Şeytanlar'la inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Manchester United'ın kazandığı bir çok kupada önemli pay sahibi olan Fellaini, sonrasın Çin Süper Ligi'ne transfer oldu. Kaynak: Dugout