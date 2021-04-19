Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
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Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı

Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şeffaflık sözünü tutarak belediyenin bir yıllık gelir gider tablosunu hizmet binasının cephesine astırdı.

Marmaris'te 2019 yılında belediye başkanı seçilen Mehmet Oktay, belediyeyi şeffaflık anlayışıyla yöneteceklerini açıklamıştı. Başkan Oktay, 2020 yılına ait belediyenin gelir ve giderlerini belediye binasına afiş şeklinde asarak halkla paylaştı. Belediye binasına asılan afişte, belediyenin gelirleri, giderleri, borç durumu kalem kalem aktarıldı.

BELEDİYENİN BORCU 5,6 MİLYON LİRA

Afişe göre Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı geliri 124 milyon 288 bin 879,75 lira olurken, gideri de 124 bin 288 bin 879,75 lira olarak gerçekleşti. Belediyenin 12 milyon 186 bin 687,77 liralık devreden borcu bulunurken, banka bakiyesi düştükten sonra kalan borcun ise 5 milyon 678 bin 330,4 olduğu belirtildi.

Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Oktay yaptığı açıklamada daha çağdaş ve sorunlarından arınmış Marmaris hayaliyle teslim aldıkları görevi, şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti. Oktay, "Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bugüne şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımızda da zaman zaman bu bilgileri verdik. Son olarak gelir gider tablomuzu belediyemizin ön cephesine asarak halkımızın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik sözümüzün arkasında durmaya, söz verdiğimiz gibi attığımız her adımın hesabını halkımıza vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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