Marmaris'te Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı
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Marmaris'te Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor
Marmaris'te Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 9 yat ile 90 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Final günü yarışı için koy içinde start alan yatlar, koy dışına yerleştirilen dubadan dönüş alarak bitiş noktasına ulaştı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, yılın ilk yarışı olan Erol Metin Erdoğan Kupası'nın final gününde yelkencilerin en ideal rüzgarla yarıştıklarını söyledi.

Erol Metin Erdoğan Kupası yarışlarında sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1:

1- Imagine (Zafer Öznur)

2- Wings Of Island (Tora Kutoğlu)

3- Lagertha (Mikhail Voronov)

IRC-2:

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Clavella (Leo Kolff)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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