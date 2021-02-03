Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek
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Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek

03.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:16
Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek

Marmaris Belediyesi, kiracısı olan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek kararı aldı.

Marmaris Belediyesi, kiracısı olan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesinin kiracısı olan esnafın bazılarından hiç kira alınmayacağı, bazılarına ise kira indirimi yapılacağı ifade edildi.

Görüşlerine yer verilen Oktay, Marmaris Belediyesinin kiracısı olan ve salgın sürecinden etkilenen esnafa kira bedeli konusunda kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Turizmin ilçenin tek geçim kaynağı olduğunu belirten Oktay şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'dan turizm bölgelerini aşılamada öncelik sıralamasında değerlendirmeye almasını talep ediyoruz. Çünkü turizm 50 sektörü etkiliyor. Özellikle dış pazar ağırlıklı çalışan yerlerin değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu önceliğin bölge, sektör ve ilçemiz adına olumlu sonuçları olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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