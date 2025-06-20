Marmaray'daki zırhlı araçlar nereye gidiyor?

Marmaray'daki zırhlı araçlar nereye gidiyor?
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İhraç edilen zırhlı muharebe araçları Marmaray hattını kullanarak tren ile gönderiliyor. Peki, Marmaray'daki zırhlı araçlar nereye gidiyor?

Ankara'da üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçları, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarakihraç ediliyor. Marmaray hattı, farklı kullanımlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Marmaray'daki zırhlı araçlar nereye gidiyor?

MARMARAY'DAKİ ZIRHLI ARAÇLAR NEREYE GİDİYOR?

Ankara'da üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçları, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Marmaray hattı, farklı kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

Avrupa'ya ihraç edilen savunma sanayii araçlarını taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi. Ankara'da üretilen vagonlar dolusu Ejder Yalçın isimli zırhlı araç, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı.

Türkiye'nin dev ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattından geçen ihracat treni, kameralara yansıdı. Görüntülerde, vagonlar dolusu Ejder Yalçın zırhlı aracının İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştığı ve yurt dışına sevk edildiği görülüyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, savunma sanayii araçlarının da görülmeye başlanması dikkat çekiyor. Avrupa'ya ulaştırılmak için trenle taşınması; Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini gözler önüne seriyor. Marmaray hattı gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen zırhlıların İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray'ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, Boğaz'ın altındaki bu stratejik geçidi kullanarak Avrupa Yakası'na ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Ankara'da üretilen Nurol marka zırhlı araçlar, Avrupa'da sipariş veren değişik ülkelere tren ile sevk ediliyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri 48 adet 5. nesil Kaan savaş uçaklarından Türkiye'ye sipariş vermişti. 5. nesil olup olmadığı tartışmalı hale gelen, radara yakalanmadıkları iddia edilen F-35 uçaklarının ise çok fazla düşmesi dünyada gündem olmuştu. İsrail son İran saldırısında ciddi rakamlarda F-35 uçağını kaybetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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