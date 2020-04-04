Marmarabirlik ürün bedeli ödemelerini öne çekti
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yılın ilk 3 ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı, bu sayede ortaklara 30 Nisan'da yapılacak ürün bedeli ödemelerinin öne çekildiği bildirildi.
04.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:41
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yılın ilk 3 ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı, bu sayede ortaklara 30 Nisan'da yapılacak ürün bedeli ödemelerinin öne çekildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com