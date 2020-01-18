“Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur”

18.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:57

Marmarbirlik'i ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan,"Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğe örnek olan bir kurumumuzdur" dedi.