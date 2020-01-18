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“Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur”

Marmarbirlik'i ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan,"Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğe örnek olan bir kurumumuzdur" dedi.

18.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:57
“Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur”

Marmarbirlik'i ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü ,"Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğe örnek olan bir kurumumuzdur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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