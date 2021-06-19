Marmara Üniversitesi MWins Spor ve Rekreasyon 2021 Ödülleri sahiplerini buldu

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari kadrosunun hayata geçirdiği Marmara Üniversitesi MWins Spor ve Rekreasyon 2021 Ödülleri, bugün düzenlenen çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari kadrosunun hayata geçirdiği Marmara Üniversitesi MWins Spor ve Rekreasyon 2021 Ödülleri, bugün düzenlenen çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda yılın spor yöneticisi Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı yılın takımı seçilirken, yılın kadın sporcusu A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, yılın antrenörü ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Giovanni Guidetti, yılın etik spor insanı ise Bahar Toksoy Guidetti oldu.

TVF Başkanı Üstündağ kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Marmara Üniversitesi tarafından voleybola gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Yılın spor yöneticisi kategorisinde bu ödülü şahsıma layık gören tüm Marmara Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum. 2021 voleybol yılı olacak demiştik. Öyle de oluyor. Filenin Sultanları, İtalya'da devam eden Milletler Ligi'nde üst üste 3. kez dünyanın en iyi 4 takımı arasına kalmayı başardı. Avrupa Altın Ligi'nin son şampiyonu Filenin Efeleri de Belçika'da düzenlenen dörtlü finallerde namağlup finale yükseldi. Milli takımlarımızla gurur duyuyoruz. Hem A Milli Kadın hem de A Milli Erkek Voleybol Takımımıza şampiyonluk yolunda yürekten başarılar diliyorum. Kalbimiz onlarla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul