Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar ve Kadıköy'de anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yılı dolayısıyla Avcılar ve Kadıköy'de anma etkinliği düzenlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yılı dolayısıyla Avcılar ve Kadıköy'de anma etkinliği düzenlendi.

Avcılar'da Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Milletvekili Özgür Karabat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1999 yılındaki Marmara depreminde, ilçede 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 binanın yıkıldığını ve binlerce binanın hasar gördüğünü söyledi.

Açıklamaların ardından kalabalık, deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Kadıköy'deki anma etkinliği ise Kozyatağı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, belediye çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, "Ülkemizdeki deprem gerçeğini hepimiz biliyoruz ve inşallah bir daha böyle hazin sonlu olan, insanların canını kaybettiği afetler yaşamayız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından park içerisindeki ışıklar söndürülerek, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk