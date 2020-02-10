Marmamaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından TCDD, Marmaray bilet fiyatlarında zam yaptı. Buna göre Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu
Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.
Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi.1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.
İşte Marmaray'da yeni ücret tarifesi;
- 1-7 durak: 3.5 TL
- 8-14 durak: 4.5 TL
- 15-21 durak: 5.2 TL
- 22-28 durak: 6 TL
- 29-35 durak: 7 TL
- 36-43 durak: 7.75 TL