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Marmamaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından TCDD, Marmaray bilet fiyatlarında zam yaptı. Buna göre Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu

10.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:52
Marmamaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu

geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi.1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.

İşte Marmaray'da yeni ücret tarifesi;

- 1-7 durak: 3.5 TL

- 8-14 durak: 4.5 TL

- 15-21 durak: 5.2 TL

- 22-28 durak: 6 TL

- 29-35 durak: 7 TL

- 36-43 durak: 7.75 TL

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