Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Market reyonları ile semt pazarları arasında oluşan büyük fiyat farkları vatandaşların tepkisine yol açıyor. Pazarda bile fiyatları yüksek olan sebze meyvenin fiyatları marketlerde ise daha yüksek öyle ki pazarda bile 8 lira gibi yüksek fiyattan satılan çeri domates marketlerde 10-11 lira arasında satılıyor.

HALK GÜNÜ YALANI

Marketlerin halk günü adı altında semt pazarlarının olduğu gün fiyatları düşürüp diğer kalan günlerde fiyatları bir anda yükseltmesi de vatandaşlardan tepki çekiyor. Semt pazarlarında 3-4 lira arasında satılan elma-portal-ayva ve nar market reyonlarında 7 liradan müşterilere satılıyor. Aynı ürünler halk günü diye pazar fiyatlarına çekiliyor.

VATANDAŞ DERTLİ

Semt pazarlarında çantasını doldurmaya vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Kendilerinin böyle kandırılmasında ve hem pazarda hem de marketlerde fiyatların yüksek olmasından dertli.

ALINAN TEDBİRLER REYONLARA YANSIMADI

Marketlerdeki fiyatlarla alakalı süreç devam ederken geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada, marketlerdeki fiyatların düşmediği, ekonominin iyi yöne gittiği halde market fiyatlarına bu durumun yansımadığı, bahsi geçen fiyatlardan memnun olunmadığı dile getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında bu market fiyatlarıyla alakalı sorunu çözmek için çalışmalar yapıldığını, verilerin iyiyi işaret ettiği ancak bu fiyatların hala memnun edici düzeyde olmadığı belirtilmişti. Konuya yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklamalar yapıldı.

ERDOĞAN: HESABINI SORARIZ

Market fiyatlarıyla alakalı çağrılara kulak asmayan, malın değerinin çok üzerinde satış yapan marketlere ve bunları sağlayıcılarına ciddi yaptırımların uygulanabileceği sinyalini grup toplantısında veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Hesabını sorarız." dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ZORLAMAYIN"

Market fiyatlarıyla alakalı olarak vatandaşlardan gelen çağrıların kulak arkası edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünleri değerinin altında satmaları gerektiğini söylemediklerini, aksine piyasa dengesini ve vatandaşın alım gücünü zorlamayacak şekilde ederinden satmalarını istediklerini vurguladı.

"BİZ GÖREVİMİZİ YAPARIZ"

Erdoğan açıklamasında "Madem ki biz "komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen medeniyetin mensubuyuz; öyleyse son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Şüphesiz kimseye zararına iş yap demiyoruz. Ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Bakıyorsunuz marketlerle hala sebze meyve vesaire fiyatlar düşmüyor, onlar hala yükseliyor. Bunu ne ile izah edeceğiz? Öyleyse bize düşen nedir? Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürge mücadelesini devam ettirenler varsa, bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını sorarız. " şeklinde konuştu.