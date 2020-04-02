Mark Diemers'in RKC Waalwijk'e Attığı İnanılmaz Gol
Aralık 2019'da RKC Waalwijk ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Fortuna Sittard'da gollerden birini atan Mark Diemers'in, sağ kanattan yaptığı inanılmaz vuruşla ağlara gönderdiği golü izliyoruz.
02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Aralık 2019'da RKC Waalwijk ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Fortuna Sittard'da gollerden birini atan Mark Diemers'in, sağ kanattan yaptığı inanılmaz vuruşla ağlara gönderdiği golü izliyoruz.
Kaynak: Dugout