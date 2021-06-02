Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'e tavırlarıyla renk katan Rumen teknik direktör Marius Sumudica ülkesine geri döndü. Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran tecrübeli hoca, yeni takımı Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumidica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETMİŞTİ

2017-18 sezonunda Kayserispor'un başında 33 maçta görev yaşan Sumudica, sezonu Kayserispor'la 9. sırada tamamlamıştı. Kayserispor sonrası Al-Shabab Riyad'ın başına geçen Sumudica, 2019'da Türkiye'ye Gaziantep FK ile döndü. 1.5 sezon geçirdiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde başarılı bir grafik çizen Sumudica, yönetim ile yaşadığı gerginlik sonrası takımdan ayrılmıştı. Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı.