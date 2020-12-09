Marius Sumudica: Başakşehir haklı; hakem bedelini ödemeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marius Sumudica: Başakşehir haklı; hakem bedelini ödemeli

09.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:25
Marius Sumudica: Başakşehir haklı; hakem bedelini ödemeli

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırı için "Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırı için "Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Hatasının bedelini ödemeli. Başakşehir haklı" dedi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik patronu Marius Sumudica, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısını kınadı.

"HAKEM BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Başakşehir'in tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Sumudica, "Türkiye'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Pazar günü ligde Başakşehir ile oynayacağız. Dünkü maçtaki hakem de Romanyalıydı. Benim için siyah ya da beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Ayrıca benim takımımda da siyahi oyuncular bulunuyor. Büyük bir saygım var ve bu saygımın renklerle bir ilgisi yok. Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir durum değildir. Böyle söylememek istemiş olsa bile ceza almalıdır. Hatasının bedelini ödemeli. Sumudica'nın bunu yapanlarla aynı gösterilmesini istemiyorum. Türkiye'de çalışıyorum, Türk insanlarına ve siyahi insanlara saygım var. Önemli olan ırkçı olmamak ve desteklememek. Eğer ırkçıysanız hiçbir yeriniz yok. Romanyalıyım ve bu durumdan hoşlanmıyorum ve Başakşehir haklı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sumudica: 'Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir'
Sumudica: "Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir"
PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı
PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı
Medipol Başakşehir'in, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilmesi
Medipol Başakşehir'in, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilmesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Cem Yılmaz Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Sörloth Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marius Sumudica: Başakşehir haklı; hakem bedelini ödemeli - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:44:08. #1.14#
title