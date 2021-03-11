Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
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Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı

11.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:32

İtalya Serie B takımlarından Monza forması giyen Mario Balotelli, takım arkadaşına unutamayacağı bir şaka yaptı. İtalyan futbolcu, takım arkadaşı Davide Diaw'ın cüzdanından arabasına kadar her yere Bologna forması giyen Musa Barrow'un fotoğrafının yer aldığı yüzlerce sticker yapıştırdı.

Milan, Inter, Manchester City ve Liverpool'da takım arkadaşlarına yaptığı şakalarla sık sık gündeme gelen Balotelli, yine bir takım arkadaşına unutamayacağı anlar yaşattı. Şu anda Seria A'ya çıkma mücadelesi Veren Monza'nın yıldız forveti Mario Balotelli, ara transfer döneminde takıma katılan Davide Diaw'a oldukça eğlenceli bir şaka yaptı.

YÜZLERCE STICKER YAPIŞTIRDI

Balotelli takım arkadaşının telefonundan cüzdanına kadar kişisel eşyalarının çoğuna Bologna forması giyen Musa Barrow fotoğrafının yer aldığı yüzlerce sticker yapıştırdı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, yalnızca bununla da kalmadı Diaw'ın arabasına da onlarca aynı stickerdan yapıştırdı. İtalyan forvet, bu eğlenceli anları Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine aktardı.

Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
Mario Balotelli, takım arkadaşı Davide Diaw'a eğlenceli bir şaka yaptı
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