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Mariano: "Galatasaray bir taraftar kazandı"

- Mariano: "Galatasaray bir taraftar kazandı" Galatasaray'dan ayrılan Mariano: "Burada çok güzel 3 sene geçirdim" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Mariano, o mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi" Galatasaray'a veda eden Brezilyalı futbolcu Mariano,...

22.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:55

- Mariano: "Galatasaray bir taraftar kazandı"

Galatasaray'dan ayrılan Mariano:

"Burada çok güzel 3 sene geçirdim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Mariano, o mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi"

İSTANBUL - Galatasaray'a veda eden Brezilyalı futbolcu Mariano, sarı-kırmızılılarda çok güzel 3 sezon geçirdiğini belirterek, "Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı" dedi.

Galatasaray'ın üç sezon boyunca önemli parçalarından olan Brezilyalı futbolcu Mariano, son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarına veda etti. Teknik Direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen son idman sonrasında Mariano'nun karakteriyle ve futbolculuğu ile önemli bir isim olduğunu belirterek kendisine katkılarından ötürü teşekkür etti. Mariano ile çalışmaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Terim, "Bugün bir arkadaşımızla daha vedalaşıyoruz. Maalesef üzücü de olsa gerçekler bunlar. Ben Mariano'yu geç tanıdım; ama önemli bir oyuncu ve önemli bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi. Oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Göstermiş olduğu karakteri ve insanlığı sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum. Ailesine ve kendisine mutluluklar diliyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mariano: "Galatasaray bir taraftar kazandı"

Veda konuşmasında arkadaşlarına seslenen Mariano, Galatasaray çatısı altında güzel günler yaşadığını ve sarı-kırmızılı renkleri nerede olursa olsun destekleyeceğini belirtti. Üç senedir takımda olduğunu hatırlatan başarılı sağ bek, "Beraber dört tane kupa kazandık. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 senedir çok güzel günler yaşadık. Son sene belki istediğimiz gibi gitmedi ama ondan önce yaşadığımız başarılar ortada. Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Burada çok güzel 3 sene geçirdim"

Daha sonra Galatasaray Televizyonu'na konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bugün son antrenmanıma çıktım. Tabii ki duygu dolu anlar yaşandı. Burada çok güzel 3 sene geçirdim. Çok neşeli, mutlulukla dolu... 2 senede kazanılan 4 kupa var. Önemli işler yaptığımı düşünüyorum takımımla beraber. Özellikle başta hocam olmak üzere bütün teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda oldular. İlk günden son güne kadar bana destek oldular. Şimdi Brezilya'ya gidiyorum ama kalbim ve dualarım sizinle olacak. Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mariano: 'Galatasaray bir taraftar kazandı'

Kaynak: İHA

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