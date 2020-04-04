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Maria Sharapova, Spor

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi Maria Sharapova, koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı. Sharapova, sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

04.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:41
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Dünya sporunun en başarılı figürlerinden biri olan ve Şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.

Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"

"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Evet size özel bir numara aldım. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. İsterseniz sadece 'merhaba' da yazabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Haberin Videosu:

Rus tenisçi Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
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Haber Yorumları (1)
SİVASLI: yav sayın hanımefendi bizim evde ne yaptığımız değil asıl siz ne yapıyorsunuz yalnızlık bağrınıza tak ettiyse boşver Coronayı moronayı nasılsa ğünün birinde öleyecekmiyiz ha şimdiii ha sonraa ne farkeder önemli olan inancı kaybetmeden ve tüm zevkleride yaşayarak ölmek
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