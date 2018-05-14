Mardin'i İhya Edecek 1,1 Milyar Dolarlık Fabrika, Üretime Başlıyor

Cengiz Holding'in, Mardin'de 1,1 milyar dolar yatırımla kurduğu entegre gübre tesisi bu yıl üretime başlıyor. Tesiste bin 100 kişi doğrudan istihdam edilecek. Fabrikanın kurulmasıyla bölgede oluşacak ekosistemle 25 bin hane işsizlik derdinden kurtulacağı ileri sürüldü.

"TESİSİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Mardin'deki entegre tesisin dünyada örneği olmadığını belirterek, "Metal geri kazanım ile entegre olan tek tesis Türkiye'de. Dünyada metal geri kazanım tesisleri var. Ancak gübre ile entegre olan tek tesis bizimki" diye konuştu.

620 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Türkiye'nin cari açığına dikkat çeken Kayışoğlu, fabrikanın yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçeceğini söyledi. Türkiye'nin gübre üretiminde kullanılan hammaddede yüzde 95 dışa bağımlı olduğu hatırlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1.1 milyar dolar para ödüyoruz. Fabrika tamamlandığında hammaddesinin yüzde 85'ini yurt içinden sağlayacak. Fabrikamızın elektriğini de fabrikamızda üreteceğiz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Ürettiğimiz gübre ithalatın direk olarak önüne geçecek."