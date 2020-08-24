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Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor

Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL verildiği haberini görünce kasadaki paraları inceleyen Mardin'li esnaf, hatalı basım 100 TL bulunca havalara uçtu. Şanslı esnaf, şimdi hatalı basım 100 TL'sini 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor.

24.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:28

Mardin'de Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyonda 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu.

150 BİN TL'YE SATACAK

Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.

"BULUNCA ŞOK OLDUM"

100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu belirterek, "50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor

Kaynak: DHA

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