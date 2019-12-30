“Mardin’den Bir Otomobil Hikâyesi”

30.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:05

Sabancı Vakfı tarafından restore edilip müzeye dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi, kuruluşunun 10. yılını Mardin'in sosyal belleğinde önemli yeri olan bir otomobili koleksiyonuna katarak kutluyor.