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“Mardin’den Bir Otomobil Hikâyesi”

Sabancı Vakfı tarafından restore edilip müzeye dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi, kuruluşunun 10. yılını Mardin'in sosyal belleğinde önemli yeri olan bir otomobili koleksiyonuna katarak kutluyor.

30.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:05
“Mardin’den Bir Otomobil Hikâyesi”

tarafından restore edilip müzeye dönüştürülen Sakıp Sabancı Kent Müzesi - Sanat Galerisi, kuruluşunun 10. yılını Mardin'in sosyal belleğinde önemli yeri olan bir otomobili koleksiyonuna katarak kutluyor.

Kaynak: Dunya.com

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