Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi - Haberler Ekonomi
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Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi

Mardin'de Ergül Mobilya 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptığını duyurdu.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de Ergül Mobilya 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptığını duyurdu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve içerisinde birçok çeşit barındıran Ergül Mobilya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya hazırladı. Tüm ürünlerde yüzde 20 indirim ve seçili ürünlerde ise yüzde 40'a varan indirim uygulanacak. Mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Müşterilerimiz için her zaman en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Kaliteyi uygun fiyata hizmete sunuyoruz. Çok güzel indirimlerimiz var. Bu kampanyayı kaçırmasınlar. Şimdiden herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Sevgililer Günü, Artuklu, Mardin, Ekonomi, Haber

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