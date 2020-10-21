Mardin'de istihdam toplantısı yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

GAMER toplantı salonunda ilin istihdamı ve mesleki eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunmak ve yapılabilecek faaliyetler hakkında karar almak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve ilgili il müdürleri katıldı. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında üç ayda bir yapılan il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında meslek edindirme faaliyetleri, tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdamı ve çocuk işçiliği, işgücü piyasası araştırması ve toplum yararına program konularında fikir alışverişinde bulunularak, yapılabilecek faaliyetler hakkında kararlar alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personellerinin program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesiyle devam eden toplantıda Vali Demirtaş, "Bizler istihdamı önemsiyoruz. Mardin hem tarım hem de turizm şehri. İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve diğer il müdürlüklerimizin ortaklaşa çalışması ile ilimizde 2 bin 985 meslek edindirme kursu ve 3 bin 53 kişi de işbaşı eğitimi programı olmak üzere 6 bin 38 kişi meslek edindirme kurslarından faydalandı. Bu toplantımızda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri, uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Gençlerimizin kurslardan faydalanması ve istihdam edilmesi için tüm çalışma arkadaşlarımız ile yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Öksüz