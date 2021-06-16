Mardin'de Helenistik ve Roma dönemlerine ait obje ve gümüş sikke ele geçirildi

Mardin'de Helenistik ve Roma dönemlerine ait çeşitli obje ve gümüş sikke ele geçirildi.

Mardin'de Helenistik ve Roma dönemlerine ait çeşitli obje ve gümüş sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarihi eser kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Merkez Artuklu ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Roma dönemine ait iki gümüş sikke, Helenistik dönemine ait metal geyik heykeli ve kemikten yapılmış üzerinde figürler bulunan obje ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar