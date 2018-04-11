Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi programları sürüyor.

Kırsalda yaşayan öğrencilerin kentin tarihi ve turistik yerlerini görmesi için hazırlanan proje kapsamında Mardin'e gelen Artuklu Mükerrem Tüfekçioğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenci ve öğretmenler, gezi öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Sarı, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.