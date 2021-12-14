Mardin'de aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nezir Doğan idaresindeki 53 DZ 116 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılavuz Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Doğan ile Şirin Doğan, Yusuf, Abdulmanaz ve Reffah Akyol yaralandı.

Ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Reffah Akyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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