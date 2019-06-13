Mardin'de altyapılar kapanma noktasına geldi

Mardin'de altyapıların yetersiz olması nedeni ile geçmişte büyük kulüplerin futbolcu yetiştirmek için açtığı futbol okulları kapandı. Kentte belirli bir seviyeye kadar gelen sporcular yeteneklerinin görülmemesi nedeni ile spordan uzaklaşmaya başladı.

Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Margenç Spor Kulübü'nde antrenörlük yapan Rakan Keleş ve Necat Akman, yaşanan bu duyarsızlığa tepki gösterdi. Yıllarca çocukları ve gençleri sokaklardan alıp onları geleceğin yıldızları yapmak için emek sarf ettiklerini belirten Rakan Keleş, şehrin sportif altyapılarına kimse destek vermediği için yetenekli çocuklar ve gençleri bir bir kaybettiklerini söyledi. Keleş, "Bizler burada 3 hocayız ve yaklaşık olarak 4-5 yıldır bu çalışmayı yapmaktayız. Altyapıda çalıştığımız zaman üst yapıda bir hedef olmuyor ve altyapının çalışmaları hiçbir anlamı kalmıyor. Hedef olmadığından belirli bir yerden sonra tıkanıyoruz. 6 ile 14 yaş arası çalışmalarımız oluyor. Çocuklarımızı altyapıdan üst yapıya göndermediğimiz zaman aileler de belli bir yerden sonra çocuklarını göndermek istemiyor. Yetenekli çocuklarımız bu şekilde kaybolup gidiyor. Mardinspor küme düştüğü zamandan beri çeşitli kulüplerimiz oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüpler oldu. Fakat şu anda hepsi kapalı. Böylesine büyük takımların kapanmasındaki tek etken alt ve üst yapıda takımlarımızın olmaması bu durumda da yetenekli gençlerimizi tek tek kaybediyoruz. Yerli hocaların ortaya çıkardığı yerli sporcuları ilerleyen zamanlarda bir Mardinspor'da Mardin Büyükşehir Belediyespor'da görmek istiyoruz. Yeter ki üst yapıda kendi sporcularımız kendi hocalarımızın belirli bir seviyeye gelip çalışmalarından yanayız" dedi.

"Altyapısı olmayan şehirler sporda gelişme sağlamaz"

Antrenör Necat Akman ise altyapıya olan duyarsızlıktan dolayı Mardin'de geleceğin sporcularının bir bir yok olduğunu söyledi. Akman, "Altyapıdan futbolcu almak yerine daha çok hazır futbolcular, hazır ortamlar, hazır hocalar devreye giriyor. Açıkçası memlekete hizmet eden çok insan var. Altyapı olmadan eğer üst yapıda gelişmeler oluyorsa bilin ki bir yerde bitecektir. Bizim için en önemli değer altyapı olmalıdır. Altyapıdan çıkan, yetişen çocuk da zaten oynayacağı yer Mardin Büyükşehir Belediyespor, Kızıltepe, Nusaybin Belediyespor, Midyat Belediyespor'dur. Bu tür ilçelerimizin de devreye girmesi lazım. Bu işin ivme kazanması lazım, bu işi yapacak sporcu yetiştirecek çok hocamız var. İnşallah Mardin'imiz önümüzdeki günlerde yıllarda hak ettiği değeri bulur. Hem yerli hocalar hem yerli sporcular anlamında bir ilke imza atar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA