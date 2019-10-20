Mardin'de 156 okulda eğitime 5 gün ara verildi

20.10.2019 19:10

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamı ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde okullar 5 gün tatil edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Eğitime ara verilen okullarımız kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur" denildi.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA