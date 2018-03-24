Mardin Bik Yeni Yerine Taşındı

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şubesi Müdürlüğü yeni yerine taşındı. Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) yönetimi BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi'yi ziyaret etti.

MTDF Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi'yi yeni binasında ziyaret etti. Şube Müdürü Günbegi, yeni yerlerinde Mardin halkına, kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel gazetelere daha iyi hizmet verme imkanına kavuştuklarını söyledi.

MTDF Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter ise, Basın İlan Kurumu'nun önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan yerel basına adeta can suyu olan Basın İlan Kurumu Mardin Şubesindeyiz. Yeni hizmet ofisinin hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra Mardin için basın camiasıyla birlikte daha güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum" dedi. - MARDİN