Marco Silva kimdir? Marco Silva kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'yle adı anılan teknik adam Marco Silva hakkında araştırmalar hız kazandı. Marco Silva kimdir, kaç yaşında? soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Everton döneminde Cenk Tosun'a forma vermediği olayla Türk futbolseverler tarafından tanınan Silva, Aralık 2019'dan beri herhangi bir takımı çalıştırmıyor. Marco Silva kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Marco Silva kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Marco Silva kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü. Portekiz basınından UOL, 43 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti.

EN YÜKSEK ORTALAMASI OLYMPİAKOS'TA

İdeal dizilişi 4-2-3-1 olan Silva'nın oyun felsefesi savunma ağırlıklı. Kariyerinde hoca olarak en fazla Estoril'in başında maça çıktı. 2011-14 yılları arasında 116 maçta Estoril'e hocalık yaptı. En yüksek ortalamayı Olympiakos'ta yakaladı. Silva, 48 karşılaşmada 2,44 ortalama tutturdu.

MARCO SİLVA KİMDİR?

Marco Alexandre Saraiva da Silva 12 Temmuz 1977 yılında dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda görev alan eski futbolcu, teknik direktör olarak da görev aldı.

Çeşitli Portekiz kulüplerinde oynadı ve kariyerini Estoril'de altı yıllık bir başarıyla bitirdi. Daha sonra yurtdışında, önce Yunanistan'dan Olympiakos'un yöneticisi ve daha sonra İngiltere'de Hull City, Watford ve Everton'un baş antrenörü olarak çalıştı.

FUTBOL KARİYERİ

Lizbon'da doğan Silva, 15 yıllık kariyeri boyunca sadece iki Primeira Liga maçında yer aldı. 2000'den 2005'e kadar C.D.'yi temsil eden ikinci ve üçüncü bölümler arasında geçiş yaptı.

2005 sezon dışı sezonunda Silva, G.D. Estoril Praia'ya katıldı ve burada altı yıl sonra emekli olana kadar her zaman ikinci seviyede kaldı. Son maçını 2 Ocak 2011'de FC karşısında 0-1 ev sahibi mağlubiyetle oynadı. Penafiel kampanyanın Taça da Liga için.

Silva, Haziran ayında 34 yaşında emekli oldu ve ikinci kademe toplam 152 maç ve üç kulüp için iki gol topladı.

MARCO SİLVA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?