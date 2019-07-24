Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun

Marcelo, Real Madrid'in Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci maçında maçın adamı seçildi. Brezilya, ikinci yarıyı oynadı ve Asensio'nun 2-2 yapmasına yardım etmeden önce ilk madridista hedefine dahil oldu. Son ıslıktan sonra, "Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndan zevk almak her zaman bir zevktir" dedi.