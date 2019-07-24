Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun
Marcelo, Real Madrid'in Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci maçında maçın adamı seçildi. Brezilya, ikinci yarıyı oynadı ve Asensio'nun 2-2 yapmasına yardım etmeden önce ilk madridista hedefine dahil oldu. Son ıslıktan sonra, “Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndan zevk almak her zaman bir zevktir” dedi.
Marcelo, Real Madrid'in Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci maçında maçın adamı seçildi. Brezilya, ikinci yarıyı oynadı ve Asensio'nun 2-2 yapmasına yardım etmeden önce ilk madridista hedefine dahil oldu. Son ıslıktan sonra, "Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndan zevk almak her zaman bir zevktir" dedi.
Kaynak: Dugout
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