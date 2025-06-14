Marcao eşi kanser mi, ne kanseri?

Marcao eşi kanser mi, ne kanseri?
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcão'nun eşiyle ilgili kanser iddiaları gündemde. Peki, Marcao eşi kanser mi, ne kanseri?

Sevilla'nın Brezilyalı defans oyuncusu ve eski Galatasaraylı Marcao'nun (Marcos do Nascimento Teixeira) eşi Pan Teixeira'ya konulan kanser teşhisi, spor camiasında derin bir üzüntü ve dayanışma dalgası başlattı. Peki, Marcao eşi kanser mi, ne kanseri?

FUTBOL DÜNYASINI SARSAN HABER: MARCAO'NUN EŞİ PAN TEIXEIRA'YA KANSER TEŞHİSİ

Sevilla'nın Brezilyalı defans oyuncusu ve eski Galatasaraylı Marcao'nun (Marcos do Nascimento Teixeira) eşi Pan Teixeira'ya konulan kanser teşhisi, spor camiasında derin bir üzüntü ve dayanışma dalgası başlattı. Çiftin yaşadığı zorlu süreç, taraftarların ve futbol dünyasının gündemine oturdu.

MARCAO'NUN EŞİ KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu Marcao'nun hayat arkadaşı Pan Teixeira'dır. Uzun yıllardır birlikte olan çift, samimi ilişkileri ve özellikle sosyal medyadaki içten paylaşımlarıyla tanınıyor. Birbirlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyorlar.

PAN TEIXEIRA'YA KONULAN TEŞHİS VE SAĞLIK DURUMU

2025 yılı içerisinde Pan Teixeira'ya kanser teşhisi konuldu. Hastalığın türü, ailenin mahremiyet talebi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak, Teixeira'nın tedavi sürecine başladığı ve ailenin bu zorlu dönemde özel hayatlarını korumaya özen gösterdiği bilgisi aktarılıyor. Sağlık durumunun detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Marcao eşi kanser mi, ne kanseri?

MARCAO'DAN DUYGULANDIRAN DESTEK

Marcao, eşinin yanında olduğunu göstermek için son derece anlamlı bir adım attı. Pan Teixeira'ya moral vermek amacıyla saçlarını kazıtan Marcao, bu dayanışma anını sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla taraftarlarına ulaştırdı. Futbolcunun bu içten hareketi, hem Sevilla hem Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbol camiası tarafından büyük takdir ve yoğun ilgiyle karşılandı. Paylaşım, binlerce destek ve iyi dilek mesajı aldı.

MARCAO ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

2024/2025 sezonunda Brezilyalı stoper Marcao, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giymeye devam ediyor. Futbol kariyerini burada sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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