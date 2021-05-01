Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti
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Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti

Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti
Haberler.com - Haberler | Spor

25 Kasım'da hayatını kaybeden futbolun en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, çarpıcı bilgiler paylaştı Efsane oyuncunun son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi. Raporda, "Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi" ifadesi yer aldı.

Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili 'sorumsuzluk' iddiaları gerçek çıktı. Futbol efsanesinin ölümünde ona bakan sağlıp ekibinin gerekli hassasiyeti göstermediği ve sorumsuzca yaklaştığı kaydedildi. Ölümü araştıran Sağlık Kurulu, gerekli şartların hastanede sağlanması halinde Maradona'nın daha uzun süre hayatta kalabileceğini belirtti.

KURULDA 20 UZMAN YER ALIYOR

20 uzmanın yer aldığı Sağlık Kurulu'nun raporunda, ""Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi" ifadeleri yer aldı.

Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti

"AKLİ MELEKELERİNİ KULLANAMIYOR"

Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" bilgisi de raporda yer aldı

7 KİŞİ SUÇLANIYOR

Kurulun hazırladığı raporun, San Isidro Savcılığı tarafından analiz edilip soruşturmaya eklenmesi bekleniyor. Soruşturmada aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.

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