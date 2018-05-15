Maradona Beyaz Rusya Ekibi Dinamo Brest'in Hem Başkanı Hem de Teknik Direktörü Oldu

Dünya futbol efsanesi Diego Maradona sürpriz bir hamle yaptı. Arjantinli, Beyaz Rusya'da Dinamo Brest Kulübü'nün başkanı oldu. Maradona aynı zamanda bu kulübün teknik direktörlüğünü de yapacak.

BİR SÜREDİR FUTBOLDAN UZAKTI

Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl ve Fujairah gibi kulüplerin teknik patronluğunu yapan futbol adamı, bir süredir futbolun içinde değildi.

Oyuncularının toplam piyasa değeri 14,5 milyon Euro'yu bulan takım, sezonu dördüncü sırada bitirmişti.