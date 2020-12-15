Manyaslı üreticiler açıklanan çiğ süt fiyatından memnun
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Manyaslı üreticiler açıklanan çiğ süt fiyatından memnun

15.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:55
Manyaslı üreticiler açıklanan çiğ süt fiyatından memnun

Balıkesir'in Manyas ilçesinde süt üreticileri, litresi 2,80 lira olarak açıklanan çiğ süt alım fiyatını olumlu karşıladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde süt üreticileri, litresi 2,80 lira olarak açıklanan çiğ süt alım fiyatını olumlu karşıladı.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiğ süte litre bazında 50 kuruş zam geldiğini, buna 20 kuruş soğutma bedeli ve 30 kuruş da destekleme primi eklendiğini bildirdi.

Bu fiyatı makul bulduklarını belirten Karakaş, "Bizim tek amacımız, süt üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmek için şartları zorlamaktır. Açıklanan fiyatların süt üreticimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karakaş, fiyatın 2021 yılı nisan ayı sonuna kadar geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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